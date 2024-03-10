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9 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları

9 Mart 2024 Milli Piyango çekiliş sonuçları yayınlandı. Mart ayının ilk Milli Piyango canlı çekilişi 9 Mart saat 17:30'da noter heyeti huzurunda başladı. Büyük ikramiye olarak belirlenen 20.000.000 TL ve 1.600.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte, 9 Mart 2024 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı ve MPİ sıralı tam liste…

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9 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları
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9 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

9 Mart 2024 tarihli çekilişte, 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 412448 oldu. 1.600.000 TL ikramiye kazanan numaralar ise 415272 olarak belirlendi.

Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı için tıklayınız

20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

412448

1.600.000 TL ikramiye kazanan numaralar

415272

240.000 TL ikramiye kazanan numaralar

133957  189653

80.000 TL ikramiye kazanan numaralar

140610  144956  258413  263931  276885  350791  357214  404855  484978 

559348

16.000 TL ikramiye kazanan numaralar

009363  095101 134441  240044  256326  256978  320301  395773  442488

580086

8.000 TL ikramiye kazanan numaralar

024806  061001  081072  122536  265696 265701  280339  348635  380099

385812

Son 5 rakamına göre 3.200 TL ikramiye kazanan numaralar

06757  12612  19209  27097  42248  43653  47458  75227  89390  92703

Son 4 rakamına göre 1.200 TL ikramiye kazanan numaralar

0742  1779  3940  4645  4713  4762  6570  7665  7987  8022  8612  9364 

Son 3 rakamına göre 800 TL ikramiye kazanan numaralar

113  274  322  401  433  524  719  775  928

Son 2 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

04  19  22  31  36  49  92

Son 1 rakamına göre 200 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

2   7

20.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

012448  112448  212448  312448  402448  410448  411448  412048  412148 

412248  412348  412408  412418  412428  412438  412440  412441  412442 

412443  412444  412445  412446  412447  412449  412458  412468  412478 

412488  412498 412548  412648  412748  412848  412948  413448  414448 

415448  416448  417448 418448  419448 422448 432448 442448 452448   

462448  472448  482448  492448  512448

 Milli Piyango nasıl oynanır?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.