9 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları

9 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

9 Mart 2024 tarihli çekilişte, 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 412448 oldu. 1.600.000 TL ikramiye kazanan numaralar ise 415272 olarak belirlendi.

Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı için tıklayınız

20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

412448

1.600.000 TL ikramiye kazanan numaralar

415272

240.000 TL ikramiye kazanan numaralar

133957 189653

80.000 TL ikramiye kazanan numaralar

140610 144956 258413 263931 276885 350791 357214 404855 484978

559348

16.000 TL ikramiye kazanan numaralar

009363 095101 134441 240044 256326 256978 320301 395773 442488

580086

8.000 TL ikramiye kazanan numaralar

024806 061001 081072 122536 265696 265701 280339 348635 380099

385812

Son 5 rakamına göre 3.200 TL ikramiye kazanan numaralar

06757 12612 19209 27097 42248 43653 47458 75227 89390 92703

Son 4 rakamına göre 1.200 TL ikramiye kazanan numaralar

0742 1779 3940 4645 4713 4762 6570 7665 7987 8022 8612 9364

Son 3 rakamına göre 800 TL ikramiye kazanan numaralar

113 274 322 401 433 524 719 775 928

Son 2 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

04 19 22 31 36 49 92

Son 1 rakamına göre 200 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

2 7

20.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

012448 112448 212448 312448 402448 410448 411448 412048 412148

412248 412348 412408 412418 412428 412438 412440 412441 412442

412443 412444 412445 412446 412447 412449 412458 412468 412478

412488 412498 412548 412648 412748 412848 412948 413448 414448

415448 416448 417448 418448 419448 422448 432448 442448 452448

462448 472448 482448 492448 512448

Milli Piyango nasıl oynanır?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.



Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!



Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.