AB, kedi ve köpeklere ilişkin tasarıda uzlaştı: Barınakların standartları değişiyor

Avrupa Birliği (AB) üye devletleri, satış kuruluşları ve barınaklardaki kedi ve köpeklerin refahı için asgari standartları belirleyen yasada uzlaştı. İlk olma özelliği taşıyan önerge, hayvanlara temiz ve taze su, yeterli gıda ve uygun barınma koşulları sağlamayı şart koşuyor.

AB ülkeleri kedi ve köpeklerin refahı için birlik düzeyinde ilk yasal düzenlemede ortak görüşe vardı. Üye ülkelerin büyükelçileri, AB çapında kedi ve köpeklerin refahını sağlayacak asgari kurallar belirleyen mevzuatta uzlaştı.

Avrupa Komisyonu Aralık 2023'te, Avrupa genelinde hayvan yetiştiricileri, satış kuruluşları ve barınaklardaki kedi ve köpekler için ilk kez asgari standartlar önermişti. Komisyonun AB Konseyi'nde üye devletlerin bakanları tarafından onaylanan önerisi, tüm kedi ve köpeklerin satılmadan ya da bağışlanmadan önce mikroçip takılmasını ve ulusal bir veri tabanına kaydedilmesini gerektiriyor.

Tasarıda neler yer alıyor?

ANKA'nın aktardığına göre önerge, hayvan yetiştiricileri, satış yerleri ve barınaklar elinde tutulan kedi ve köpeklerin refahını iyileştirmeyi, aynı zamanda tüketicinin korunmasını geliştirmeyi, adil rekabeti sağlamayı ve yasadışı ticaretle mücadele etmeyi amaçlıyor.

Evcil hayvan sahiplerini doğrudan etkilemeyen teklife göre, kulak kesme, kuyruk sokma veya pençelerin çıkarılması gibi acı verici sakatlamalar yasaklanacak. Hayvanlara temiz ve taze su, yeterli gıda ve uygun barınma koşulları sağlama zorunluluğu getirilecek. Teklif, köpeklerin her gün açık bir alana erişimi olmasını ve her gün gezdirilmesini de zorunlu kılıyor. Üye devletler ayrıca kedi ve köpeklerin kurt köpeği gibi vahşi türlerle melezlenmesinin yasaklanmasını ve ''aşırı özelliklere'' sahip hayvanların üreme dışında bırakılmasında ortaklaştı.

Taslağın hayata geçmesi için Avrupa Parlamentosu'nun taslak mevzuatla ilgili tutumunu belirlemesi gerekiyor. Konsey başkanlığı ile Avrupa Parlamentosu arasındaki müzakereler, Parlamentonun kendi pozisyonunu kabul etmesinin ardından başlayacak. Müzakerelerin ardından tasarının nihai haline kavuşması bekleniyor.

Türkiye'deki durum

Türkiye’de son aylarda sokak hayvanlarının toplatılmasını öngören bir taslağın TBMM önüne geleceği konuşuluyor. Henüz netleşmeyen tasarının özellikle sokak köpeklerinin toplatılması ve ötanazi uygulanmasını içerdiği belirtiliyor.

Hayvan hakları savunucularının yanı sıra Türkiye Barolar Birliğinin de ''Sokak hayvanları 'uyutulma' adı altında öldürülecek'' diyerek tepki gösterdiği öneriyle ilgili en güncel açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’dan geldi. Yenişehirlioğlu, Meclis'e gelmesi kanun teklifiyle ilgili yaptığı çalışmaları Cumhurbaşkanı'na sunacağını belirterek, “Açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanımızdan sonra komisyona gelecek” dedi. Yenişehirlioğlu teklifin ne zaman Meclis’e geleceği konusunda ise ''Henüz belli değil. Yakın zamanda diyelim" ifadelerini kullandı.