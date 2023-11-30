ABD: Rusya'ya yasadışı ticarette Türk şirketlere saldırgan yaptırımlar uygulayacağız

ABD’nin Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, "Hamas'ın Türkiye'deki para toplama faaliyetlerinden derin endişe duyduklarını" söyledi.

Hamas ve Rusya gündemiyle Türkiye'yi ziyaret eden ve iki gün boyunca Ankara'da temaslarda bulunan Nelson, İstanbul'dan yaptığı açıklamada, "endişelerini Türk yetkililerle görüşmelerinde de dile getirdiğini" belirtti.

"Türkiye Hamas'ın para toplama faaliyetlerinde önde gelen bir rol oynadı" diyen Nelson, "Hamas'ın Amerikan yaptırımlarını da delerek Türkiye hukukunu potansiyel olarak suistimal etmesine karşı önlem alma" çağrısı yaptı. ABD'li yetkili, Hamas'ın İsrail'le savaş sırasında Türkiye'deki para toplama faaliyetlerini artırmaya ihtiyaç duyabileceğini savundu.

Bu yıl Türkiye’ye ikinci defa gelen Nelson ayrıca, "Rusya ile yasadışı ticaret yapan Türk kuruluşlarını da saldırgan yaptırımlarla hedef almaya devam edeceklerini" söyledi.

Birçok şirkete yaptırım uygulanıyor

Ziyaret öncesi Bloomberg ajansına bilgi veren kaynaklar, Nelson'un Türkiye’den, bazı Rus kuruluşlarına ve Hamas’ın mali faaliyetlerine yönelik tek taraflı ABD yaptırımlarına uymasını isteyeceğini söylemişti.

ABD Hazine Bakanlığı geçen ay, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hamas’a destek ve finansman kaynağı olma suçlamasıyla Türkiye’de yaptırım uyguladığı kişilerin listesini genişletmişti.

Washington, "Hamas adına yatırım portföyü işlettiği" veya "Rusya’nın yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği" gerekçesiyle 10'u aşkın Türk firmasına ve bazı kişilere yaptırım uyguluyor.