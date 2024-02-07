ABD Senatosu’nda Türkiye’nin F-16 tedarikine itiraz

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 26 Ocak 2024 tarihinde Türkiye’ye yönelik azami 23 milyar dolarlık F-16 Blok 70 tedarikini ilişkin bildirimi yayınlamıştı. ABD Kongresi’nin onayına sunulan tedarike yönelik olarak Senato’dan itiraz geldi.

ABD’li Senator Rand Paul, Türkiye’ye yönelik F-16 Blok 70 satışının engellenmesin dair bir yasa tasarısı hazırladı. Söz konusu yasa tasarısının onaylanması için ABD Temsilciler Meclisi ile ABD Senatosu’nda çoğunluğun destek vermesi gerekiyor.

Söz konusu yasa tasarısı onaylanmaz ve başka herhangi bir itiraz gelmez ise 10 Şubat 2024 tarihine kadar F-16 satışının ABD Kongresi’nden onaylanarak çıkması bekleniyor.

ABD Savunma Bakanlığı bildirimde bulunmuştu

ABD Savunma Bakanlığı, 26 Ocak 2024 tarihinde Türkiye’ye yönelik F-16 Blok 70 satışı için yabancı askeri satış (FMS) bildiriminde bulunmuştu.

Türkiye için yapılan bildirim, yaklaşık olarak 23 milyar dolar tutarında bir bütçeyle 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı, 79 adet F-16 Blok 70 modernizasyon kiti ve beraberindeki birçok teçhizatın satışını kapsıyor. 40 adet F-16 Blok 70’ten 32 adedi tek, 8 adedi ise çift kişilik konfigürasyonda olacak.

Uçakların yanında ise; 48 F-110 Turbofan Motoru, 149 AN/APG-83 AESA SABR Radarı, 168 Entegre Viper Elektronik Harp Suiti, 858 LAU-129 Güdümlü Füze Lançeri, 44 M61 Vulcan Topu, 16 AN/AAQ-33 Sniper Gelişmiş Hedefleme Podu, 952 AMRAAM AIM-120C-8 Hava Hava Füzesi, 96 AMRAAM Güdüm Bölümü, 864 GBU-39/B Minyatür Bomba, 96 AGM-88B HARM Anti-Radyasyon Füzesi, 96 AGM-88E Gelişmiş Anti-Radyasyon Füzesi (AARGM); 401 AIM-9X Block II Sidewinder Hava Hava Füzesi ve ek birçok sistem tedarik edilecek.