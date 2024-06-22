ABD'li savcıdan ıslahevini şikayet eden Timur Cihantimur'un avukatlarına milyon dolarlık ev yanıtı

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından kaçırıldığı ABD'de ikinci kez hakim karşısına çıktı. Cihantimur, Türkiye'nin iade talebine ilişkin davanın görüldüğü Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'ne getirildi.

"Rehabilitasyon şartları kötü, serbest kalsın"

Duruşmada Timur Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin kalmış olduğu çocuk rehabilitasyon merkezinde şartların kötü olduğunu belirterek, serbest bırakılması talebinde bulundu.

"Kaçma fikri annesinindi"

Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un turist vizesiyle ABD'de olduğunu söyleyen avukatlar, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Küba ya da Kanada'ya kaçma niyetinde olmadığını ifade etti. Avukatlar, ayrıca Türkiye'den kaçma fikrinin Timur Cihantimur'un değil annesi Eylem Tok'un fikri olduğunu aktardı.

Savcı: Aile varlıklı, ABD'den de kaçabilir

Timur Cihantimur'un serbest bırakılması talebine karşı çıkan Savcı Kristin Kearney, Timur Cihantimur'un varlıklı bir ailesi olduğuna dikkat çekerek, ABD'den de kaçmasına yardım edebileceğini öne sürdü.

"Milyon dolarlık evlerde yaşıyor ıslahevindeki şartları beğenmeyebilir"

Habertürk'te yer alan habere göre Timur Cihantimur'un avukatlarının çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların kötü olduğuna dair yaptıkları savunmaya cevap veren Kearney, çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların gayet uygun olduğunu belirterek, Timur Cihantimur'un milyon dolarlık evlerde yaşadığı için hapishane şartlarını beğenmemiş olabileceğini söyledi.

Savcı Kristin Kearney, “Sınıflar var, bir spor salonu, bir kütüphane, bir kilise var, akıl sağlığı destek birimi ve tıbbi tesisleri var. Benim anlayışıma göre Cihantimur tecrit altında değil. Burası bu tür kişiler için gayet uygun bir yer. Burası multimilyon dolarlık evlerde yaşayan, annesinin Porsche’sinde dolaşan ve daha önce hiç sorun yaşamamış biri için şok olabilir” dedi.

Eylem Tok'un davası 27 Haziran'da

Davaya bakan Yargıç Donald L. Cabell, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek, Timur Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verdi. Üçüncü duruşmanın tarihi ise henüz açıklanmadı. Oğlu Timur Cihantimur ile aynı davada yargılanan Eylem Tok ise, 27 Haziran'da ikinci kez hakim karşısına çıkacak.