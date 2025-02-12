Açlık sınırı daha ilk aydan asgari ücreti geçti

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) tarafından yapılan hesaplamalara göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için ocak 2025’te yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 22 bin 75 lira olarak belirlendi.

Nasıl hesaplanıyor?

Açlık sınırı dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarları esas alınarak hesaplanıyor. Yoksulluk sınırı gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçların da yoksunluk duygusu çekmeden karşılanabilmesi için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak hesaplanıyor.

Bu tutar, yalnızca gıda için yapılması gereken asgari harcamayı ifade ederken, eğitim, sağlık, barınma, ulaşım gibi diğer zorunlu giderlerle birlikte yoksulluk sınırı 76 bin 358 liraya ulaştı.

Araştırmaya göre tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarının ise en az 35 bin 459 lira olduğuna yer verildi.

Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 35 bin 459 lira olarak tespit edildi.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda meyve ve sebze yüzde 28.2 ile ilk sıradayken, süt ve süt ürünleri grubunun payı yüzde 26.6 oldu. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı ise yüzde 26.1 olarak tespit edildi. Ekmek, makarna vb.'nin toplam içindeki payı yüzde 11.74, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7.45 oldu.

TÜRK İŞ'in hesaplamasına göre de açlık sınırı asgari ücreti geçiyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) açlık sınırının ocak ayında 22 bin 131 liraya yükseldiğini duyurdu.

Böylelikle açlık sınırı daha ilk aydan asgari ücreti geçmiş oldu.

TÜRK-İŞ'e göre yine dört kişilik bir ailenin gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına tekabül eden yoksulluk sınırı ise 72 bin 88 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 28 bin 756 lira oldu.