Adalet Bakanı duyurdu: 14 İBB tutuklusu farklı cezaevlerine nakledildi

İBB'ye yönelik soruşturmalar sonucu Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda bulunan 14 tutuklu farklı cezaevlerine nakledildi.

Haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X üzerinden duyurdu.

Tunç, 14 tutuklunun "soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi" ve "ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla" yapıldığını savundu.

Bakan Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 53. Maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır.

Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen ‘savunma hakkının kısıtlandığı’ yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 13, 2025

Ne oldu?

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun ve iş insanı Hüseyin Köksal Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne, BVA firması sahibi Murat Kapki, Nihat Sütlaş, iş insanı Adem Soytekin ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

Ayrıca CHP Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kampanya direktörü, siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan ve Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ise Kocaeli'deki Kandıra F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da 19 Mart'ta İBB'ye yönelik operasyonda tutuklanan bazı kişilerin çevre illere nakledileceklerini açıklamıştı.

Avukat Hüseyin Ersöz de bu durumun "savunma hakkı ihlali" olduğunu belirterek, "Bu önümüzdeki günlerde başka sevk işlemlerinin olabileceğinin de izdüşümü olabilir" dedi.