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Adalet Bakanı Tunç, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Kerimov ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakü’de Azerbaycan Yüksek Mahkemesi Başkanı İnam Kerimov ile bir araya geldi.

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Adalet Bakanı Tunç, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Kerimov ile görüştü
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan’daki temaslarını sürdürüyor.

Tunç, başkent Bakü’de Azerbaycan Yüksek Mahkemesi Başkanı İnam Kerimov ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki ceza hukuku, adli yardımlaşma ve başka birçok konuda fikir alışverişinde bulundu.
Toplantıda Azerbaycan’ın güçlenmesinden büyük bir memnuniyet

duyduklarını belirten Tunç, "Biz bir millet iki devletiz. Biz birlikte üzülüyoruz, birlikte seviniyoruz. Özellikle Karabağ’ın düşman işgalinden kurtulmuş olması bizi çok sevindirdi. Bu anlamda zafer nedeniyle hem Azerbaycan’ı kutluyoruz hem de şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Azerbaycan-Türkiye ilişkileri diğer ülkelerle olan ilişkiler gibi değil. Karabağ zaferinden sonra da Türkiye-Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa beyannamesiyle beraber artık müttefiklik seviyesine yükselen bir ilişki” dedi.

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