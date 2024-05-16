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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Muhsin Şentürk'e tebrik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Muhsin Şentürk'ü tebrik etti.

Haber Merkezi
AA
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Muhsin Şentürk'e tebrik
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Sayın Muhsin Şentürk'ü tebrik ediyor, görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Görev süresi dolan Sayın Bekir Şahin'e hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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