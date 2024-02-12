Adana Büyükşehir Belediyesi'nde hareketli dakikalar: Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük, silahlı saldırıda yaralandı. Belediyenin merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki hizmet binasında, Özel Kalem Müdürlüğüne giren M.G (44), burada Müdür Vekili Samet Güdük'e tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Güdük, kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis, zanlıyı yakaladı.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Güdük'ün ameliyata alındığı belirtilerek, "Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli suç aletiyle olay akabinde yakalanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Halk TV'ye konuşan Zeydan Karalar, "Biz de şaşırdık. Belediye çalışanı tarafından gerçekleştirilen saldırı bu. Bizim işe aldığımız bir personeldi. Samet kardeşimizin durumu ise kritik. İşin altında ne var onu bilmiyoruz" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi hangi partide?

CHP'de Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak önerilen mevcut belediye başkanı Zeydan Karalar'ın adaylığı onaylanmıştı.

Samet Güdük kimdir? Sağlık durumunda son durum

KRT'ye açıklamalarda bulunan CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, "Samet Güdük ameliyata alındı. Zeydan Başkan da ameliyathane kapısında beklıyor. Durumu kritik. Zorlu ameliyatlardı bunlar. Reanimasyonu yapan ekip de oldukça tecrübeli. Birden fazla kurşunla yaralandığını teyit edebilirim. Saldırganın kim olduğunu da biliyorum. Yüreğir’de ikamet eden, sürekli talepleri olan, geçimini bu tarz talepler üzerinden sağlayan, oldukça güvenilmez bir şahsiyettir" diye konuştu.

Şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekilini vuran şüpheli Mikail G., ilk ifadesinde, ”Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum” dediği öğrenildi.