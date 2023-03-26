Adıyaman'da ağır hasarlı 3 katlı bina kendiliğinden çöktü

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Zey Caddesi 2325 Sokak'ta Hacı Şerif Camisi yakınındaki 3 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Bölgeye, AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Depremlerde ağır hasarlı olan söz konusu binanın enkazında birinin olması ihtimaline karşın ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gazetecilere, haber verilmesi üzerine ekiplerin hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettiğini söyledi.

Bir can kaybı bilgisi gelmediğini belirten Kılınç, "Artçı depremler devam ediyor. Bu nedenle ağır hasarlı binalardan uzak durmak gerekiyor. Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmalarından yüzde 50-60'lara geldik." dedi.

Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise çöken 3 katkı binanın ağır hasarlı olarak tespit edildiğini ve daha önce tahliyesinin yapıldığını ifade etti.

Söz konusu binanın çevresinde gerekli önlemlerin alınmış olduğunu da vurgulayan Aydın, "Çok şükür çöken binada canlı olmadığını biliyoruz." ifadelerini kulandı.

Aydın, acil yıkılması gereken binaları yıkıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Arama kurtarma çalışması yapan ekipler, enkazda kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine bölgeden ayrıldı.