Adıyaman'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü
Adıyaman'da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 5 katlı bina yıkıldı.
AA
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Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi'nde 5 katlı bina kendiliğinden çöktü.
Bölgeye AFAD ve sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi.
Depremin ardından ağır hasar raporu verilen binanın enkazı, birinin olması ihtimaline karşı ekiplerce kontrol edildi.
Ekipler, enkazda kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine bölgeden ayrıldı.
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