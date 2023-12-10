Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
AA
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Hasan Kömür idaresindeki 63 YY 734 plakalı otomobil, Kahta Siverek kara yolunun Kahta Çayı civarında Mahmut Orman'ın kullandığı 34 BAV 262 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Hasan Kömür, eşi Fadile Kömür ve diğer araçta bulunan Gülizar Orman olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Mahmut, Cemal ve Rukiye Orman ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.