AFAD başvuruları e-devletten yapılabilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AFAD'ın hak sahipliği başvurularının bugünden itibaren elektronik devlet üzerinden de yapılabileceğinin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum." dedi.

Erdoğan, Trabzon Caddesi'nde bir araya geldiği Kahramanmaraşlılara hitap etti. Depremden iki gün sonra başlayan Kahramanmaraş ziyaretlerinin en sonuncusunu Ramazan Bayramı’nın ikinci günü gerçekleştirdiğini ifade eden Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremde evleri, iş yerleri yıkılan veya kullanılamaz hale gelen vatandaşlara tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, kazadan, beladan, muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

Erdoğan, afetin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanları seferber ettiklerini, ilk günlerde kötü hava şartları, alt yapının hasar görmesi ve yıkım alanının genişliği sebebiyle bazı aksaklıklar yaşanmış olsa da kısa sürede depremzedelerin yanında olduklarını söyledi.

Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük arama kurtarma, yardım ve yeniden inşa operasyonlarından birini yürüttüklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlarımızı, kurum yöneticilerimizi, belediye başkanlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, gönüllülerimizi adeta deprem bölgesine yığdık. Bugüne kadar deprem bölgesinde görev alan personel sayımız 650 bini buldu. Yurt dışından ve ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen 35 bin arama kurtarma personeli haftalarca çalışarak en son enkaz yığınının altındaki umudu yaşatma mücadelesi verdi. Bununla birlikte, giyim ve gıdadan temizliğe, geçici barınmadan kalıcı konutların inşasına kadar depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalar kurduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların açtığı, "Paradan altın sıfırı sen attın, sandıkta 6-0'ı biz atacağız", "Yapılan iyilikti gözümüzde, haram ettiler şehrimize", "Yedi düvel gelseniz de bir araya, yedirmeyiz Reis'i ne dış güce ne PKK'ya" pankartlarını okudu.

Kahramanmaraş'ın 14 Mayıs'ta yüzde 72 ile kendisine en yüksek oranda oy veren büyükşehir olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Ben inanıyorum ki ikinci turda Kahramanmaraş yüzde 80'leri yakalayacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kendi şehirlerinde kalan yaklaşık 3 milyon depremzedeye kurdukları 905 bin çadırda ve 112 bini aşkın konteynerde barınma imkanı sağladıklarını dile getirdi.

Orta hasarlı binaları da yeniden inşa kapsamını aldık

Kira ve taşınma yardımlarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayacak vatandaşlara da destek olduklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kalıcı barınma çalışmalarıyla ilgili kendimize bir hedef koyduk. 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa ederek deprem şehirlerimizin tamamını ayağa kaldıracağız dedik. Hemen kolları sıvadık. Devletin ve ülkenin tüm imkanlarını bölgeye yığarak hazırlıklara başladık. Yıkılan binaların enkazlarını kaldırdık. Ağır hasarlı binaları yıkıp onların yerlerini de temizledik. Orta hasarlı binaları da yeniden inşa kapsamına aldık. Zemin etütlerini bitirdiğimiz yerlerde hemen temelleri attık. Bayramda inşası tamamlanan ilk köy evlerinin teslimini bile yaptık. Şu anda deprem bölgesinin dört bir yanında kalıcı konutların siluetleri yükselmeye başladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden kalıcı konutların görüntülerinin yer aldığı videoyu vatandaşlara izletti.

Çalışmaların tam gaz sürdüğünü anlatan Erdoğan, önümüzdeki ekim-kasım aylarında kalıcı konutları hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını belirtti.

Alanda resmi rakamlara göre, yollar hariç 70 bin kişinin olduğunu aktaran Erdoğan, "Maşallah." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının pazartesi günü Elbistan-Malatya karayolunun ihalesini gerçekleştireceğini, köy evlerinin de teslimini etap etap yapacaklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"AFAD'ın hak sahipliği başvurularının bugünden itibaren elektronik devlet üzerinden de yapılabileceğinin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Verdiğimiz sözleri yerine getirerek sizlere mahcup olmayacağız. Sizlerin duasıyla ve desteğiyle bugünlere geldik. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreci de aynı şekilde devam ettireceğiz."

Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçimlerde şahsına verdikleri yüzde 72'yi bulan destek için Kahramanmaraşlılara şükranlarını sundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları özetle şöyle:

Evi kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da yeni yuvasına kavuşturana kadar aralıksız çalışacağız. Amacımız, ekim-kasım gibi kalıcı konutların teslimine başlamaktır.

Daha düne kadar depremzedelerimize 'bedava ev' sözü verenlerin, sandıkta istedikleri netice çıkmayınca, 15 Mayıs sabahından itibaren sergiledikleri nobranlık, tarihe bir utanç vesikası olarak geçecektir.

Seçim öncesinde taktığı demokrat maskesi 15 Mayıs sabahı düşünce altından tek parti CHP'si zihniyetinin karanlık ve çirkin yüzü çıktı.