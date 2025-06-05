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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgede kapsamlı normalleşmenin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışçıl müzakerelerin önemine dikkat çekerek, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türk halkının Kurban Bayramı’nı da kutladı.

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