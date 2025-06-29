Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son gelişmeleri aktardı: 3 büyük yangın sürüyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangınların son durumuyla ilgili konuştu ve ülke genelinde bir ay içerisinde çıkan yangın sayısını paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir'de devam eden yangına ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde:
"Bir ay içerisinde 1459 yangına müdahale ettik. 258 yangın anızdan, 126 yangın sigara izmaritinden 34 yangın piknik ateşinden 26 yangın çöplük ateşinden 4 tane havai fişek ateşlenmesinden çıktı. Orman yangınlarına sebep olmak ciddi bir suçtur, ağır hapis cezası vardır. Açık alanda ateş yakmayalım.
3 vatandaşımız dumandan zehirlendi, hastanede ayakta tedavi edildiler."
Ayrıntılar geliyor...