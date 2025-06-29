  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son gelişmeleri aktardı: 3 büyük yangın sürüyor
Takip Et

Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son gelişmeleri aktardı: 3 büyük yangın sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangınların son durumuyla ilgili konuştu ve ülke genelinde bir ay içerisinde çıkan yangın sayısını paylaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son gelişmeleri aktardı: 3 büyük yangın sürüyor
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir'de devam eden yangına ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bir ay içerisinde 1459 yangına müdahale ettik. 258 yangın anızdan, 126 yangın sigara izmaritinden 34 yangın piknik ateşinden 26 yangın çöplük ateşinden 4 tane havai fişek ateşlenmesinden çıktı. Orman yangınlarına sebep olmak ciddi bir suçtur, ağır hapis cezası vardır. Açık alanda ateş yakmayalım.

3 vatandaşımız dumandan zehirlendi, hastanede ayakta tedavi edildiler."

Ayrıntılar geliyor...

İzmir Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara kapatıldıİzmir Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara kapatıldıGündem

 

Türkiye'nin dört bir yanında yangın çıktı! İşte dakika dakika yaşananlarTürkiye'nin dört bir yanında yangın çıktı! İşte dakika dakika yaşananlarGündem

 

Gündem
Erbakan: İsrail laftan değil güçten anlar
Erbakan: İsrail laftan değil güçten anlar
CHP Ankara’dan Özgür Özel’e destek mesajı
CHP Ankara’dan Özgür Özel’e destek mesajı
Özel: Belediyelerimiz, tüm imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor
Özel: Belediyelerimiz, tüm imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor
İzmir Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara kapatıldı
İzmir Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara kapatıldı
10 katlı bina yüksekliğinde asteroid rotasını Ay'a çevirdi: Dünya risk altında
10 katlı bina yüksekliğinde asteroid rotasını Ay'a çevirdi: Dünya risk altında
Son dakika: Tecrübeli spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti
Son dakika: Tecrübeli spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti