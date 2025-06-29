Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son gelişmeleri aktardı: 3 büyük yangın sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir'de devam eden yangına ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bir ay içerisinde 1459 yangına müdahale ettik. 258 yangın anızdan, 126 yangın sigara izmaritinden 34 yangın piknik ateşinden 26 yangın çöplük ateşinden 4 tane havai fişek ateşlenmesinden çıktı. Orman yangınlarına sebep olmak ciddi bir suçtur, ağır hapis cezası vardır. Açık alanda ateş yakmayalım.

3 vatandaşımız dumandan zehirlendi, hastanede ayakta tedavi edildiler."

Ayrıntılar geliyor...