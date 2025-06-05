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Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: Ya adalet, ya sefalet!

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye tarihinin en büyük adalet, demokrasi ve onur mücadelesini verdiklerini ifade ederek, “Asla vazgeçmeyeceğiz! Milletimizle birlikte başaracağız! Milletimiz büyüktür” dedi.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: Ya adalet, ya sefalet!
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Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabından yaptığı açıklamada, “Aziz milletimiz; Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük adalet, demokrasi ve haysiyet mücadelesini veriyoruz. Milletimizin bereketini, ekmeğini, işini ve diplomasını çalanlara karşı umudun, geleceğin ve millet iradesinin onur mücadelesini sürdürüyoruz” dedi.

"Ya adalet, ya sefalet!"

"Millete ait makamları kendi koltuğu zannedenlere karşın işin, aşın, üretimin, adil paylaşımın, eşitliğin, Cumhuriyetimizin beka mücadelesini veriyoruz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Adalet olmayan ülkede bereket olmaz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sebep! Adaletsizlik, yoksulluk ve sefalet sonuç! Ya adalet, Ya sefalet!" Bu mücadele kutsaldır. Bu mücadele her aile ve vatandaşımız içindir! Bu mücadele çocuklarımız ve gençlerimiz içindir! Asla vazgeçmeyeceğiz! Milletimizle Başaracağız! Milletimiz Büyüktür!"

 

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