AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem!
AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 15.07 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin, yerin 15.07 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 15, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2025-04-15
Saat:12:15:11 TSİ
Enlem:38.08778 N
Boylam:38.31778 E
Derinlik:15.07 km
Detay:https://t.co/HR62xFJKxl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi