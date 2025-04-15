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AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem!

AFAD, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 15.07 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Adıyaman'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin, yerin 15.07 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

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