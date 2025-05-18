AFAD ve Kandilli duyurdu! Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Ege Denizi’nde, saat 02.52’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde saat 02.52'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 18, 2025
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-18
Saat:02:52:02 TSİ
Enlem:38.87417 N
Boylam:23.52222 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/I7Ib3k2bAD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Yunanistan olarak duyurdu
Kandilli, depremin merkez üssünü Yunanistan olarak duyurdu. Kandilli, verilerine göre depremin derinliği 2 kilometre, büyüklüğü ise 4 olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 18, 2025
YUNANISTAN https://t.co/pM4hi8m0wD
18.05.2025, 02:52:00 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 2.0 km#Kandilli