AFAD'dan depremzedelere kötü haber! Depremde evi hasar alanlara verilen kira yardımı kesiliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kiracı depremzedelere gönderdiği mesajla, kira yardımının haziran ayı itibariyle sona erdirildiğini duyurdu.

Mesajda, "Orta hasar ve üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen konutlarda ikamet eden kiracı ailelerimizin kira destek ödemelerine Nisan 2023 tarihinde başlamıştık. 12 ay ödemesi planlanan kiracılara destek ödemelerinin 15'inci ve Sonuncusunu haziran ayında yaparak tamamlayacağız" denildi.

Ağbaba'dan tepki

AFAD'dan depremzedelere gönderilen mesajı paylaşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, karara tepki gösterdi.

Ağbaba “AFAD duyurdu! Depremzede kiracılara bir kez daha üvey evlat muamelesi yapıldı. Orta hasar ve ağır hasarlı binalarda oturan kiracılara ödenen kira yardımı bu ay sona eriyor. Ev sahiplerinin kira yardımları devam edecek, kiracıların yardımı kesilecek” dedi.

Ağbaba, oturdukları evleri yıkılan veya ev sahipleri tarafından evlerinden çıkarılan kiracılara yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Kiracılar, deprem sonrası zaten en az 5 kat artan kiraları, kira yardımı almadan nasıl ödeyecekler? Devlet depremzedeler arasında ayrım yapmamalı, bu yanlış uygulamadan derhal vazgeçilmelidir” açıklaması yaptı.



