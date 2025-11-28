  1. Ekonomim
AFAD’dan Muğla için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son meteorolojik değerlendirmelerine dayanarak Muğla genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı önemli bir uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, kentte bu gece başlayacak ve yarın gün boyunca devam etmesi beklenen sağanak yağışların yer yer şiddetli seviyeye ulaşacağı bildirildi.

MGM verilerine göre, Muğla il genelinde yağış miktarının 51-110 kg/m arasında olacağı tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve Ege’nin güney kıyılarında hortum oluşma riski bulunduğuna dikkat çeken AFAD, vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, özellikle ani sel ve su baskınlarının yanı sıra ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, devrilmeler ve görüş mesafesinde azalma gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.

Kuvvetli yağışların yarın (Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarıldı.

