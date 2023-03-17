Afet bölgesinde kuvvetli yağış: 5 ilde turuncu alarmla uyarı!

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmeye göre bugün, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Antalya'da turuncu risk uyarısı devam ediyor. Bu iller bugün de kuvvetli yağış alacak. Kuvvetli yağışlar hafta sonu deprem bölgesindeki illerde devam edecek.

Ülke genelinde çok bulutlu ve (İzmir dışında) yağışlı bir hava tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.

Meteoroloji internet sitesi üzerinden 5 il için turuncu alarm yayanladı.

Deprem bölgesinde sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Deprem bölgesindeki illerde hafta sonu yağış ve sel uyarısı devam edecek.

Hava sıcaklıkları 3-5 derece azalacak

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava hafta sonu durumu nasıl?

İstanbul'da bugün etkili olan sağanak yağış, hafta sonu da devam edecek. Sıcaklık 7,5 derece santigrat. Pazar günü de yağış devam edecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19 (Yağışların, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 11



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17