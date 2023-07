'Afet ve Acil Durum Bakanlığı kurulmalı'

Takip Et

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 1900 ile 2023 yılları arasında toplam 228 büyük depremin meydana geldiğini, resmi verilere göre 137 bin 545 insanın bu depremlerde yaşamını yitirirken 1 milyon 72 bin 489 binanın yıkıldığının ya da ağır hasar aldığının tespit edildiğini söyledi.

AFAD ile afet riskini azaltmanın, ölümleri durdurabilmenin, ekonomik kayıpları bitirebilmenin imkanının olmadığının 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler ile sonrasında Karadeniz'de yaşanan sel felaketlerinde açıkça görüldüğünü ifade eden Şevkin, "İklim değişikliğinin de etkisi göstermektedir ki depremin dışındaki doğa olayları da yoğun bir afet oluşumuna neden olmaktadır. Depremin yanı sıra diğer afetlerin de tek elden yönetilmesi açısından Afet ve Acil Durum Bakanlığı kurulmalıdır." dedi.

Şevkin ayrıca, bilim insanlarınca beklenen olası büyük depremler öncesi, deprem alanlarında kentsel dönüşümle yapıların iyileştirilmesinde zaman kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bilim insanlarının uyarılarının dikkate alınmasının son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

"Afet Bakanlığının yapacağı işi AFAD yapıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından önceki gün Türkiye'ye dönüşünde yaptığı açıklamada bakanlık kurulup kurulmayacağına yönelik soruya cevap vermişti.

Batı Karadeniz'deki sel felaketi hatırlatılarak Afet Bakanlığının kurulması için bir çalışma olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda Afet Bakanlığının yapacağı işi AFAD yapıyor zaten. Bütün donanımlarıyla, her şeyiyle AFAD'ın, Türkiye genelinde her yerde, her noktada belirli hazırlıkları var. Bizim AFAD'la oturmuş bir kurumumuz var ve bu kurumumuzla beraber de bu işleri yürütüyoruz. Mesela yangınlarla ilgili daha yeni 100 milyonluk bir yatırım yaptık. Helikopterler aldık, uçaklar aldık vesaire. Şimdi bunu daha da takviye edeceğiz. İnşallah Sayın Putin ile bir araya geldiğimizde onların amfibik uçakları var, onlardan belki birkaç tane almayı düşünüyoruz. Çünkü yangın söndürmede çok etkin bu uçaklar. Denize dalıyor, oradan suyunu alıyor ve sonra hemen birkaç dakika içerisinde yangın mahalline ulaşıp oraya suyu döküyor. Bunlar tabii bizim için çok çok önemli. Yani bunlardan 2, 3 tane takviye yaparsak mevcut şu andaki filomuzdan çok daha etkin olacak."