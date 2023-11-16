Agos'tan Samast paylaşımı: Örgüt üyeliği zaman aşımına sokuldu

Agos gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yürüten Hrant Dink'i, 19 Ocak 2007’de Şişli'deki gazete binası önünde katleden Ogün Samast'ın dün akşam tahliye edilmesinin ardından, kamuoyunda cezaevinde kaldığı süreye ilişkin çeşitli eleştiriler yapılmaya başlandı.

Dink'in kurucusu olduğu Agos gazetesi ise tahliyeye ilişkin yaptığı haberi sosyal medya hesabından paylaşarak, yerel mahkemenin Samast'a örgüt üyeliğineden de ceza verdiğini ancak Yargıtay'ın cezayı 12 yıllık zaman aşımını gerekçe göstererek bozduğunu aktaran paylaşım yaptı.

Paylaşımda şöyle denildi:

"Ogün Samast için Dink Ailesi avukatları örgüt üyeliği itirazında bulunmuştu. Mahkeme bu yönde hüküm verdi ancak Yargıtay, üyeliği 220. madde kapsamında görerek örgüt üyeliğini zaman aşımına soktu. Böylece Samast ek bir ceza almadı."

Ogün Samast için Dink Ailesi avukatları örgüt üyeliği itirazında bulunmuştu. Mahkeme bu yönde hüküm verdi ancak Yargıtay, üyeliği 220. madde kapsamında görerek örgüt üyeliğini zaman aşımına soktu. Böylece Samast ek bir ceza almadı. — AGOS / ԱԿՕՍ (@AGOSgazetesi) November 15, 2023

Ne olmuştu?

Agos gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yürüten Hrant Dink 19 Ocak 2007’de İstanbul’un Şişli ilçesindeki gazete binası önünde vurularak öldürüldü.

Katil zanlısı olarak aranan 17 yaşındaki Ogün Samast 20 Ocak’ta Samsun Otogarı’nda yakalandı.

İlk sorgusunda cinayeti itiraf eden Samast “Pişman değilim” dedi.

Skandal karakol görüntüsü

Samast’ın Samsun’da yakalandıktan sonra karakolda bazı polis memurları ve amirleriyle birlikte Türkiye bayrağı önünde çekilmiş görüntüsü tartışmalara neden olmuştu. Görüntülerde polislerin Samast’ı övdüğü duyuluyordu.

Çocuk olarak yargılandı

Samast o günlerde henüz 17 yaşındaydı. 18 yaşından küçük olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı. Temmuz 2011’de ‘tasarlayarak adam öldürmek’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay, cezayı Mart 2012’de onadı. Buna göre, Samast, Ceza İnfaz Kanunu uyarınca cezasının üçte ikisini yani 15 yıl iki ay hapiste kalacaktı.

Örgüt üyeliğinden aldığı ceza düşürüldü

Dink’in örgütlü bir cinayete kurban gittiği anlaşılınca Samast, Temmuz 2019’da bir de ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak Yargıtay 14 Aralık 2021’de ‘suç tarihi ile inceleme tarihi arasında Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen 12 yıllık olağanüstü zamanaşımı süresinin gerçekleştiğini’ belirterek bu suçlamanın düşürülmesine karar verildi.

Tahliyesi tehdit gerekçesiyle uzadı

İnfaz yasasına göre Samast 6 Ağustos 2020’de kalan 18 aylık cezasını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirmek üzere serbest bırakılacaktı.

Ancak Samast, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde gardiyanları tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 3 Ağustos’ta iki yıl yıl beş ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu nedenle tahliye olamadı.

Samast, geçen şubatta Kandıra F Tipi Cezaevi’nden Bolu F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti.