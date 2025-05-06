Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 18.00'de Bahçeli'nin konutunda görüşeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir.



Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 6, 2025

Görüşme Bahçeli’nin hastalığı sonrası ilk görüşme olacak

MHP Lideri Bahçeli’nin rahatsızlığı sonrasında ilk yüz yüze ziyaret olacak. Erdoğan, Devlet Bahçeli’nin konutuna gidecek. Erdoğan ve Bahçeli’nin görüşmesinde masada pek çok kritik konu bulunuyor.

'Terörsüz Türkiye' sürecinin görüşmede ele alınması bekleniyor

Terörsüz Türkiye konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. Süreç arka planda devam ederken terör örgütü PKK’nın ne zaman silah bırakacağı için belli değil. Önümüzdeki süreçte bu konuda adım atılması bekleniyor.

Bu süreci Devlet Bahçeli, aylar önce grup toplantısında başlatmış, umut hakkına atıfta bulunarak Öcalan’ın bu süreci sonlandırabileceğinden söz etmişti. Bahçeli’nin açıklamasına Erdoğan da destek vermişti. İmralı heyeti kuruldu, partilerle görüşüldü. Terör örgütünden ateşkes açıklaması da gelmişti.

Görüşmenin uzun sürmesi bekleniyor

Daha önceki görüşmeler yaklaşık 45 dakika sürüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basına açık katıldığı toplantıların saat 18.00 itibariyle tamamlanması bekleniyor. Arkasından Bahçeli ile görüşmesi bulunuyor. Görüşme için programın olmadığı saatlerin seçilmesi de toplantının uzun olabileceğinin işaretlerini veriyor. Cumhur İttifakı’nın bundan sonra atacağı adımların da işareti olabilir yorumları yapılıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma sürecinin de ele alınması bu kritik görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.