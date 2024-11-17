AIDS'ten ölen çocuğun babası konuştu: Oğlumu öpmedim bile

Muğla'da yaşayan 8. sınıfa giden 13 yaşındaki A.E.K., AIDS sebebiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. HIV pozitif olduğu sonradan anlaşılan çocuğun babasının da AIDS'li olduğu ortaya çıkmıştı.

Cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadı

Çocuğun hastalığı, turizmci baba K.K.'dan kaptığı değerlendirilirken A.E.K. hayattayken İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan muayenede cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadı. Ayrıca Sosyal Pediatri ve Çocuk Psikiyatrisi bilim dallarından rapor istendi. Durum Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) bildirildi. 8 Ekim ve 17 Ekim tarihlerinde gerekli psikiyatrik muayeneler yapıldı. Yapılan psikiyatrik muayenelerde de cinsel istismar olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın ve adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

"Oğluma sarılıp öpemedim bile"

13 yaşındaki A.E.K.'nın turizmci babası K.K.'ya ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, acılı baba, "Kan vermek istediğimde HIV pozitif olduğumu öğrendim. Oğluma benden nasıl geçtiğine dair herhangi bir bilgim yok. Baba olarak çok dikkat ettim. Acımız çok taze. Küçük bir tane daha çocuğumuz var. Onun bu olaydan etkilenmesini istemiyoruz. Çok kötüyüz. Ayakta zor duruyorum. Bir baba olarak çok zor durumdayım. Ben de kendi hastalığımı öğrendiğimde şoke oldum. Hastalığın bana nasıl bulaştığını bilmiyorum. Bir baba hiçbir zaman çocuğuna hastalığı bulaştırmak istemez. Ortak eşya bile kullanmıyorduk. Hastalık geçmesin diye oğluma sarılıp öpemedim bile" dedi.