  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na personel alımı bayramdan önce yapılacak
Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na personel alımı bayramdan önce yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen aylarda müjdesini verdikleri 8 bin personel alımının Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na personel alımı bayramdan önce yapılacak
Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiğimiz ve başvurularını aldığımız 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı büyük bir heyecanla bekliyor, atamaların hayırlı olmasını diliyorum."

Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendiBeşiktaş'taki yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendiGündem

 