AK Parti, seçim sonuçlarını 2 toplantıyla değerlendirecek

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti'de istişare ve değerlendirme toplantılarıyla ilgili bilgi verdi.

Şahin açıklamasında AK Parti’nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki yeni halkayı ekleyeceklerini belirterek şunları kaydetti:

“7-8 Haziran 2024 tarihinde Kızılcahamam’da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz 2024 tarihinde Genel Merkez Konferans Salonu’nda belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek izlenecek yeni yol haritası belirlenecek.”