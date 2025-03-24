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AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP yöneticileri köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin düzenlediği eylemleri eleştirerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, "CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP’nin siyasetsizliğidir" dedi.

Haber Merkezi
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AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP yöneticileri köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyor
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile İBB çalışanlarının gözaltına alınmasını takip eden süreçte ülkenin dört bir yanında düzenlenen gösteriler devam ediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin düzenlediği eylemleri eleştirerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. 

Çelik, sosyal medyadaki mesajında şu ifadelere yer verdi:

"CHP yöneticileri günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyorlar. Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir.

CHP yönetimi gündemdeki iddialarla ilgili olarak açık ve net bir dille cevap üretemiyor. Bu iddialar aylar öncesinden bizzat CHP’li bazı isimler tarafından bazı CHP’li belediyelerle ilgili olarak gündeme getirildi. İlk olarak CHP’li siyasetçiler arasında başlayan bu yolsuzluk tartışmaları karşısında CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ve yönetimi suskun kaldı.

Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar.

CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP’nin siyasetsizliğidir.

CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP’li bazı siyasetçilerin CHP’li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir."

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