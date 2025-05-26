AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: MİT ve TSK silah bırakma sürecini takip edecek

AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin konuştu. Çelik, "MİT ve TSK silah bırakma sürecini takip edecek" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları

Öncelikle birkaç saat evvel vefat haberini aldığımız İlhan Şeşen'in ailesine baş sağlığı diliyoruz. Değerli bir sanatçımızdı. Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun.

Özgür Özel'e eleştiri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi hayatımızın en absürt işlerinden birine imza atarak ak gençliği cumhurbaşkanımızdan farklı tutuma çağırmış. AK gençliği Özgür Özel kendi partisi içindeki hiziplerden biri sanmış. AK gençlik cumhurbaşkanımızın en kararlı takipçilerinin başında geliyor. AK Parti sürekli sahada zaten.

Suriye yaptırımları

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği üzere yaptırımlarda ileri noktalara gelindi. Trump da yaptırımların kalkmasında cumhurbaşkanımızın verdiği önemi bilerek olumlu tutum aldığını bildirdi. Suriye'ye siyasi biçim çizmek değil bu kritik günlerinde Suriye halkının yanında olmak. Esas olan bütün grupların birlik halinde yaşaması noktasında yüksek iradenin ortaya çıkması.

Biz Suriye'ye baktığımızda bütün kesimlerin bütün boyutlarıyla bir arada kardeşçe yaşamasını, hem toplumsal hayatta hem yönetimde temsil edilmesinin kıymetli olduğunu ifade ettik. Bundan sonra Suriye'ye katkı sağlamak en doğru iş olacaktır. Esad görevdeyken Suriye'nin yeni bir Afganistan'a dönüşmesinden bahsediliyordu. Şimdi bu tehlikelerden giderek uzaklaşıldığını görüyoruz. Şu anda istikrarsızlaştırıcı tek unsur İsrail saldırıları. İsrail saldırıları bölge barışını tehdit eden birinci etkendir.

Şimdiye kadar Suriye'de vekalet savaşlarına imza atanların en büyük argümanlarından biri deaş ile mücadele idi. Türkiye'nin tezleri ve DEAŞ ile mücadele esasında asıl istikrarı sağlayacak olanın Suriye'nin kendi dinamikleri ile ortaya doyduğu irade olduğunu göstermiştir. Suriye'nin istikrarındaki bütün hassasiyetleri yakından takip ediyoruz.

İsrail saldırıları

İsrail'in soykırım siyaseti devam ediyor. Artık herkesin net gördüğü bir şey var. Netanyahu ve ekibinin uluslararası mahkemelerde yargılanmaktan kaçmak için yaptıkları soykırımdır. İngiltere'nin İsrail ile ticaret anlaşmalarını askıya alması önemlidir. Yükselen sesler önemlidir ama esas olan somut adımların atılmasıdır. Bu karşı çıkan devletlerin Filistin'i tanıması da önemli mesaj olacaktır.

Biz Suriye'ye baktığımızda bütün kesimlerin bütün boyutlarıyla bir arada kardeşçe yaşamasını, hem toplumsal hayatta hem yönetimde temsil edilmesinin kıymetli olduğunu ifade ettik. Bundan sonra Suriye'ye katkı sağlamak en doğru iş olacaktır. Esad görevdeyken Suriye'nin yeni bir Afganistan'a dönüşmesinden bahsediliyordu. Şimdi bu tehlikelerden giderek uzaklaşıldığını görüyoruz. Şu anda istikrarsızlaştırıcı tek unsur İsrail saldırıları. İsrail saldırıları bölge barışını tehdit eden birinci etkendir.

Şimdiye kadar Suriye'de vekalet savaşlarına imza atanların en büyük argümanlarından biri deaş ile mücadele idi. Türkiye'nin tezleri ve DEAŞ ile mücadele esasında asıl istikrarı sağlayacak olanın Suriye'nin kendi dinamikleri ile ortaya doyduğu irade olduğunu göstermiştir. Suriye'nin istikrarındaki bütün hassasiyetleri yakından takip ediyoruz.

İsrail'in soykırım siyaseti devam ediyor. Artık herkesin net gördüğü bir şey var. Netanyahu ve ekibinin uluslararası mahkemelerde yargılanmaktan kaçmak için yaptıkları soykırımdır. İngiltere'nin İsrail ile ticaret anlaşmalarını askıya alması önemlidir. Yükselen sesler önemlidir ama esas olan somut adımların atılmasıdır. Bu karşı çıkan devletlerin Filistin'i tanıması da önemli mesaj olacaktır.

PKK'nın silah bırakma süreci

Terörsüz Türkiye konusunu yakından takip ediyoruz. Sürekli olarak bununla ilgili değerlendirmelerinizi yapıyoruz. Gelinen noktada terör örgütünün bütün uzantıları ile feshetmesidir. Somut olarak sahada eksiksiz olarak hayata geçmesi gerekiyor. Terör örgütünün illegal yapılanmalarını, sınır dışındaki yapılanmaları ile feshini gerçekleştirmesi esas meseledir. kiminde bir cümle eksik kiminde bir cümle fazla söyleniyor. Burada gündem Terörsüz Türkiye ve Terör örgütünün kendini feshetme meselesidir. Bağdat ile Erbil ile koordine edilecek meseleler var. Bu konularda ilerleme sağlandı. MİT ve TSK sahada. Bu doğrulama mekanizmaları ile silahın bırakılıp bırakılmadığı ve ne düzeyde olduğu teyit edilecek. Suriye'de de terör yapılanmaları sona ermeli. Suriye ordusunun bir parçası olması gerekiyor.

Bu saatten sonra kim terörsüz Türkiye'yi sabote etmeye kalkarsa onun ne bağlantıları olduğu görülmüş olacaktır. Dilin sağduyulu şekilde kullanılmalıdır. DEM Parti ziyaretleri çerçevesinde terörsüz Türkiye odaklı meselede sağ duyulu davranılmasını gündemimizde tutuyoruz. Bu süreçlerde itiraz edenlerin de görüşlerini ifade etmeleri siyasetin doğası açısından, siyasetin milletin ihtiyaçlarını gidermesi açısından son derece önemlidir. Biz bir eleştiri ile provokatif söylemi birbirinden ayırt edebilecek deneyime sahibiz. Siyaset görüntüsü altında sabotaj olması geçmiş dönemde de görülmüştür. Yanlış bir dilin gündemi saptırmasına izin verilmemeli. Yanlış değerlendirmeler yapılabiliyor. Bu yanlış değerlendirmelere en büyük cevap terörsüz Türkiye konusunda kararlı, sabırlı, odağını kaybetmeyen yaklaşım olacaktır.

Türkiye'nin milli değerlerinden taviz verildiği söylemlerinin hiçbir geçerliliği yok. Herhangi bir pazarlık yapılmıyor. Vatandaşlarımızın ortak yaşamı çerçevesinde terörü gündemimizden çıkarmaktır. Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Devlet Bahçeli'nin çağrısı

Sayın Bahçeli'nin yönlendirmeleri terörsüz Türkiye odağında kalmak için kıymetli. Bu süreçte son derece stratejik müdahalelerde bulundu. Bu kadar büyük meselede Melis'in katkısı önemli ve kritiktir. Meclis'in yapacağı liderlik ve katkısı son derece önemlidir bizim için. Meclis başkanlığı tarafından takvim planlanacaktır.

Maalesef darbe anayasası çok kez değiştirilmiş olmasına rağmen bir anayasa yapma ihtiyacı vardır. Bu konu konuşulduğunda sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı ve parlamenter sistem gündeme getiriliyor. Başkanlık sistemi de parlamenter sistem de bir sistem. Türkiye'de tarihe mal olmuş siyasi fikirler başkanlık sistemini bir zaruret olarak ifade etmişti. Parlamenter sisteme karşı vesayete karşı yer alanlar şimdi parlamenter sistemi dile getiriyor. Sayın Bahçeli'nin açıklamasına şükranlarımızı sunuyoruz. Son derece önemli bir açıklama. Cumhurbaşkanımızın birikimi, sahip olduğu kapasite, liderlik birikimi devlet ve millet olarak bir hazine değerindedir. Türkiye'nin barışın adresi olarak ön plana çıkmasının bir nedeni var. Arabuluculuk söz konusu olduğunda Türkiye gündeme geliyor.

Genel af beklentisi

Bu yargı reformu çerçevesinde ceza adaletinin sağlanması ile ilgili konular var. Hasta yaşlı tutuklular, çocuklar ile ilgili konular var. Bizim için gündem budur ve bunu olgunlaştırıyoruz.

Bu ana çizgileri ile doğru bir açıklama. Burada öteden beri bir takım çıkarlar doğrultusunda buna demokrasi getirme gibi bir isim konuyor. Burada demokrasi gibi konulara bir müdahale aracı olarak kullanıldığını gördük. Bir yerde maden kaynağı petrol varsa aşırı iştahlı bir davranış sergilediler. Sonuçta bu demokratik bir sonuç üretmedi. İnsan haklarına bir faydası olmadı.