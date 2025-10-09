AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Gazze'de ateşkes sonrası açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkese dair değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde;

Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanması, mazlum Gazze halkına dönük katliamların durması ve Gazze’ye insani yardımların ulaşması bakımından önemli bir aşamadır. ABD Başkanı Sayın Trump’ın barış planı ve barışın sağlanmasına dönük siyasi iradesi bu olumlu pencerenin açılmasına imkan verdi. Kardeş ülkeler Katar ve Mısır’ın değerli çabaları bu sonuca ulaşılmasına büyük destek vermiştir. Hepsine teşekkür ediyoruz.

"Sayın Cumhurbaşkanımız yeri geldi “insanlık ittifakı” adına yükü tek başına taşıdı"

Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm yüreği, gücü ve birikimiyle Gazzeli kardeşlerimizin nefes alması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışa ulaşılması için gece gündüz demeden, bir dakika bile ara vermeden verdiği mücadelesine ve adanmışlığına şahidiz. Sayın Cumhurbaşkanımız yeri geldi “insanlık ittifakı” adına yükü tek başına taşıdı, yeri geldi tüm insanlık ittifakını harekete geçirmek için tüm gücünü ve vaktini seferber etti ve olayların başından beri hayatının odağına bu insanlık mücadelesini aldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza emeği ve adanmışlığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Filistin’de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Masum yavrular başta olmak üzere izzet ve şeref abidesi tüm Filistinli şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.