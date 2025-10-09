  1. Ekonomim
AJet'in zamanında kalkış oranı yüzde 80'e yaklaştı

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya AJet'in uçuşlarında zamanında kalkış oranını yüzde 79,5'e çıktığını duyurdu.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uçuşlarındaki zamanında kalkış oranının yükseldiğini belirtti.

"Toplam seferimizi yüzde 40 artırdık"

AJet olarak zamanında kalkış oranını, geçen yıla göre 4,5 puan artırarak yüzde 79,5'e çıkardıklarını belirten Yeşilkaya, "Geçen yılın aynı dönemine göre toplam seferimizi yüzde 40 artırırken zamanında kalkış oranımızı da artırmayı başardık. Türkiye'nin en genç hava yolu olarak misafirlerimizin memnuniyeti her zaman önceliğimiz oldu olmaya da devam edecek." ifadelerini kullandı.

