AK Parti'den 'beyaz sandık' uygulaması: Talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre stantlarda üzerinde “Cumhurbaşkanı’ma” yazılı sandıklar olacak. “Ben Cumhurbaşkanı’ma ya da Genel Başkan’ıma bir şey söylemek istiyorum” diyenler bu sandıklara istek, talep, öneri ve şikâyetlerini yazacak. Talepler direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

Yazılı taleplere müdahale olmayacak

Vatandaşın yazılı taleplerine hiç bir şekilde müdahale edilmeyecek. Böylelikle vatandaş direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişim kurma şansı yakalayacak.

Parti kaynakları bu uygulamanın önümüzdeki dönemlerde farklılaştırarak devam ettirileceğini, millet ile Erdoğan arasında yeni bir hat açacaklarını belirtiyor.

AK Parti, delegelere isteklerini soracak

Öte yandan delege seçimlerini büyük oranda tamamlayan AK Parti, bütün delegelere beklentilerini, uyarılarını ve isteklerini soracak. Kapalı zarf usulü ile beklentiler genel merkeze ulaştırılacak.