AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti: "TBMM işlevini kaybetti" tepkisi

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde partiler arası bayramlaşma ziyaretleri gerçekleşiyor. AK Parti heyeti CHP heyeti'ne bayram ziyaretinde bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, AK Parti MYKY Üyesi Hasan Sert'e "Elbette burada böyle bir tartışma açma vesaire niyetinde değilim ama şu son dönemde özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geçmişteki işlevini ne yazık ki kaybettiğini görüyoruz. Meclis'in daha aktif, daha işler hale gelerek ve sorunların çözüm merci olduğu bir sistem olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

AK Parti'li Hasan Sert "Tabii burada doğru niyetler taşıdıktan sonra sorunu çözeriz. Biz de herhalde siz de bu noktada katkı yapacağımıza göre sorunlar birazcık daha çözülecek gibi gözüküyor" diye karşılık verdi.

CHP heyeti, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı. Günün ilk bayramlaşması AK Parti heyet ile gerçekleşti. CHP heyeti; AK Parti MYKY Üyesi Hasan Sert, Kadın Kolları MKYK Üyesi Sena Aktürk ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Derya Çıraklı'yı ağırladı.

"Milletimizin bize verdiği sorumluluğun, misyonu, farkındayız"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel halkın bayramı bayram gibi yaşayamadığını belirterek "İşte bir emekli bir çiftin çocuklarını bayramda ziyarete gitmesinin bile maliyeti çok yüksek. Asgari ücretlilerin, işçinin, emekçinin... Biz istiyoruz ki refahın toplumun tüm kesimlerine yayıldığı bir sistemi hep birlikte hayata geçirelim. Elbette siyasi partilerin ülkeyi yönetme konusunda farklı yöntemleri, iddiaları, fikirleri olabilir. Bu farklılık zaten bizim zenginliğimizdir. O farklılıktan iyi şeyler, güzel şeyler ortaya çıkar. Yakın zamanda özellikle 31 Mart yerel seçimleri sonrasında yaşadığımız o diyalog süreci, normalleşme süreci bizce çok kıymetli. 31 Mart yerel seçimlerinde milletimizin bize verdiği sorumluluğun, misyonu, farkındayız. Dolayısıyla doğruya doğru diyerek, iyiye iyi diyerek, yanlışa yanlış diyerek bir ortak akılla, uzlaşıyla, istişareyle dediğiniz gibi ülkemizin hak ettiği, milletimizin hakettiği iyi yerlere iyi konumlara gelmesi için biz birlikte mücadele etmeye her zaman hazırız" dedi.

Sert: Hem merkezin hem yerelin birlikte çalışması önemli

Hasan Sert de Türkiye ve dünyanın türbülanstan geçtiği yanıtını vererek "Burada da ifade ettiğiniz gibi devletler ekonomiyle büyür, siyasetle yürütülüz. Siyasetle yönetilir. Biz hem siyaseti hem ekonomiyi planlı bir şekilde olumlu bir noktaya doğru götürmek zorundayız. Biz bunu bilincindeyiz. Yani yerel yönetimlerde artık şimdi büyük oranda sizin başarılarınızı bekliyoruz. Merkezi hükümette de biz bu başarıları yürütmek zorundayız. Dolayısıyla ülkedeki bu çalışmaların yani hem yerelin hem yerel yönetim hem merkezi hükümetin birlikte yapması gereken çalışmaları başarılı bir şekilde götürebilmesi ülkenin gelecekteki bir takım pozisyonları rahat alması açısından önemli" diye konuştu.

Meclis vurgusu

Sert'in sözleri üzerine Yücel de Meclis'in daha aktif hala getirilmesinin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Her türlü sorunu aşabilecek güçteyiz ama yeter ki bu diyalog istişare yani bir Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Mücadele döneminde o süreci yönetmiş bir meclis, gazi meclisimiz. Meclis'in daha aktif, daha işler hale gelerek ve sorunların çözüm merci olduğu bir sistem olması gerektiğini düşünüyoruz. Elbette burada böyle bir tartışma açma vesaire niyetinde değilim ama şu son dönemde özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geçmişteki işlevini ne yazık ki kaybettiğini görüyoruz. Eski bir parlamenter olarak bunu gözlemliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tabii ki iyi niyetli birtakım çabalar var. Ama o istişare, uzlaşı, ortak akıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçmişte olduğu gibi hayata geçmiş olsa, o demokrasinin olmazsa olmaz dediğimiz denge, denetim mekanizmaları, fren mekanizmaları, hesap verebilir bir yönetim anlayışı olsa ben inanıyorum ki yaşadığımız sorunların belli bir kısmı çözülecek ya da en azından hafifleyecek."

"Sorunlar birazcık daha çözülecek gibi gözüküyor"

Hasan Sert ise "Tabii burada doğru niyetler taşıdıktan sonra sorunu çözeriz. Biz de herhalde siz de bu noktada katkı yapacağımıza göre sorunlar birazcık daha çözülecek gibi gözüküyor" diye karşılık verdi.

CHP heyeti de AK Parti Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulundu. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, asgari ücrette artış beklentisini dile getirerek "Söz uçar yazı kalır. Önümüzdeki süreçte asgari ücrette bir iyileştirme yapılması konusunda vatandaşımızın büyük bir beklentisi var. Gerçekten ekonominin iyileştirilmesi dert ediniliyorsa asgari ücretin mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor. İyileştirilmediği takdirde biz de vatandaşımızın sesine ses olmak için sahada olacağız. Güçlü sesimizi duyuracağız. Umarız bu bayramda sizler bu müjdeyi verirsiniz" diye konuştu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur "Milletimizden aldığımız emaneti en iyi şekilde taşımaya devam edeceğiz" dedi. Yavuzyılmaz Uygur'a "İşte hep almak değil biraz da vermek lazım" ifadeleriyle karşılık verdi.

AK Parti'yi ziyaret eden MHP heyetindeki MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da "Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır ve Türkiye'nin meselelerine sahip çıkma noktasında en küçük bir tereddüt söz konusu değildir. Seçimleri geride bıraktık. Seçimsiz bir istikrar sürecini, Türkiye'nin meselelerini ve yakın coğrafyamızdaki sorunları halletmek için bir fırsata dönüştürmek gereklidir. Bu yönde atılacak adımlara elbette sonuna kadar destek olacağız" diye konuştu

Bayramlaşma programı

AK Parti'nin bayramlaşma porgramında CHP, MHP, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi yer alıyor. CHP heyeti, AK Parti, MHP, DEM Parti, İYİ Parti, DSP, BBP, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Zafer Partisi, Memleket Partisi, DEVA Partisi ve diğer partilerle bayramlaşacak. MHP heyeti AKP, CHP, DSP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşacak. İYİP heyeti, AKP, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, BBP, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, Anavatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, BTP, Memleket Partisi ve DEVA Partisi'ni ziyaret edecek. Saadet Partii heyeti, CHP, İYİ Parti, BBP, DEM Parti ve diğer partilerle bayramlaşacak. BBP heyeti de AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Memleket Partisi, DSP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşacak.