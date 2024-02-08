AK Parti'den istifa eden belediye başkanı YRP'den aday oldu
Bursa'nın Kestel ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Önder Tanır, 31 Mart seçimleri için yeniden aday gösterilmeyince, Yeniden Refah Partisi'nin adayı oldu.
31 Mart seçimlerine sayılı günler kala, AK Parti'den aday gösterilmeyen isimlerin Yeniden Refah Partisi'ne geçişleri sürüyor.
AK Parti, Bursa'nın Kestel ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Önder Tanır'ın yerine Ferhat Erol'u aday göstermişti. Tekrar aday gösterilmeyen Önder Tanır, AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne geçti.
Tanır'ın rozetini Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan taktı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tanır'ın Kestel belediye başkan adayları olduğu ilan edildi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bursa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partimizin Kestel Belediye Başkan Adayı olmuştur. Kestel'e ve partimize hayırlı olsun."
Bursa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Ak Parti’den istifa ederek Yeniden Refah Partimizin Kestel Belediye Başkan Adayı olmuştur.— Yeniden Refah Partisi (@rprefahpartisi) February 8, 2024
Kestel’e ve partimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/JAmDWJcYzh