AK Parti'den 'Narin Güran' açıklaması: Vicdanları kanatan bir mesele

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısında gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Çelik, Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetiyle ilgili, "Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi olacağını, bu kişilerin gereken cezayı alması için en yüksek şekilde bu konuyu takip edeceklerini ifade ettiler" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Özgür Özel, "İmam hatip ve Harbiyeliler karşı karşıya getirilmek isteniyor" diye bir açıklama yapıldı. Böyle bir yaklaşım provokatif bir yaklaşımdır. Sorunlu siyaset anlayışıdır. Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesinin imam hatiplilerle ilgili etkinlikte yapmamasını söylüyor. Bu yaklaşım 28 Şubat kafasıdır.

Cumhurbaşkanımızın bulunduğu her ortamda devlet meselesi ile değerlendirme yapması normaldir. Harbiyeliler de imam hatipler de bu ülkenin değeridir.

Bu milletin çocuklarına haksızlıktır. Özgür Özel'in harbiye imam hatip karşılaştırması temelsizdir. Kamu alanını bölme yaklaşımı ilkel bir yaklaşımdır.

"Bu vicdanları yaralayan kanatan bir meseledir"

Ömer Çelik, Narin Güran cinayetiyle ilgili, "Bu konularda siyasi cümle kurmak son derece yanlıştır. Bu vicdanları yaralayan, kanatan bir meseledir. Buradan bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışmak yanlıştır. Burada birkaç konuyla karşı karşıya kaldık. Acıyı paylaşmak yerine doğrudan hükümetimize, partimize dönük bir takım lafların söylenmesi söz konusu oldu" dedi.

"Cumhurbaşkanımız adli süreci bizzat takip edecek"

"Milletimizin acısı olarak toprağa verdiğimiz Narin kızımızı halen büyük bir acıyla hatırlıyoruz. Bugün de bakanlarımız, genel merkezden bir heyet Narin'in mezarını ziyaret edecekler. Oradan milletimize taziyelerini ifade edecekler. Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi olacağını, bu kişilerin gereken cezayı alması için en yüksek şekilde bu konuyu takip edeceklerini ifade ettiler. Bugün de bu hassasiyet çerçevesinde milletimizle bu taziyeleri paylaşarak mezarı ziyaret edecekler. Bu konularda siyasi cümle kurmak son derece yanlıştır. Bu vicdanları yaralayan, kanatan bir meseledir. Buradan bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışmak yanlıştır. Burada birkaç konuyla karşı karşıya kaldık. Acıyı paylaşmak yerine doğrudan hükümetimize, partimize dönük bir takım lafların söylenmesi söz konusu oldu.

Özellikle PKK terör örgütünü destekleyen, Diyarbakır Anneleri'nin yanına bir kere gitmemiş olanların burada Narin'e sahip çıkıyor gibi bir tabloyla görüntü vermeleri ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Diyarbakır Anneleri'ne sahip çıkmayanlar, bu acı üzerinden politika üretmeye çalışıyorlar. DEM Parti Mardin milletvekilinin kuran kurslarını hedef alması da bu çerçevede gündeme gelmiştir. Siyasi ikiyüzlülüktür. Bütün bu gelişmeler en yakın şekilde, bütün detaylarıyla takip edilmektedir. Bu acı milletimizin acısı olarak hafızalara kazınmıştır."

ABD'den yapılan 'Ayşenur Eygi' açıklamaları

"Ayşenur Eygi'nin İsrail güvenlik güçleri tarafından hedef alınarak öldürüldüğü açıktır. ABD yönetiminden yapılan açıklamalar ibretliktir. Bir taraftan çok üzüldük diyorlar ama daha sonrasında da hata olarak vurulmuş şeklinde bir açıklama ile kaçamaklara başvuruyorlar. Netanyahu hükümeti bir katil şebekesidir. Bu sivilleri öldüren herkes katildir, soykırımcıdır. Bunların gereken cezayı alması gerekir. Zaten 40 binden fazla insanı öldüren katil şebekesinin yeni bir cinayeti olarak kayda geçmiştir."