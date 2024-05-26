AK Parti'den sokak hayvanlarına ilişkin yeni açıklama: Kuduz tehlikesi olanlar uyutulacak

Sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan yönetmelikle ilgili tartışmalar sürüyor. Taslak metinde yer alan uyutma maddesine hayvanseverler ve muhalefetten tepki gelirken AK Parti’den konuya ilişkin yeni açıklama geldi.

Kanal 7 yayınına konuk olan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışmaya son şeklinin verilmediğini belirtirken, düzenlemeye ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. Yapılması planlanan düzenlemenin, sokak hayvanlarını sahiplendirmek ve barınaklarda korunmalarını sağlamak olduğunu söyleyen Güler, “En sonunda saldırgan, kuduz tehlikesi taşıyan hayvanları da uyutmak. Bunları aşama aşama desteklenmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Mevcut barınakların, orman alanlarında yapıldığını belirten Güler, “Bu barınaklarda kalmayan, orman alanlarda yaşayan hayvanlarda ciddi bir kuduz tehlikesi oluşmuştur. Bu hayvanların yaşam alanlarını tehlikeye sokuyor. Burada hayvan satışının sıkı denetiminin oluşturulması ve önlem alınamayacak hayvanların uyutulması konusunda çalışma yürütülüyor.” şeklinde konuştu.

"Düzenlemeyi 10-15 gün içinde paylaşacağız"

AK Parti grup başkanvekillerinin, önümüzdeki günlerde muhalefet partilerini ziyaret edeceğini söyleyen Güler, bu görüşmelerin ardından düzenleme ile ilgili çalışmalar yapacaklarını belirterek, “10-15 gün içerisinde düzenlemeyi paylaşacağız.” dedi.