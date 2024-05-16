AK Partili vekillerden ‘değişim’ mesajı: Politika da değişsin

Besti KARALAR

Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ile Leyla Şahin Usta’ya bağılı milletvekilleri ayrı ayrı kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Milletvekillerine kahvaltıda tasarruf tedbirleri uygulanarak, sadece çay ve simit ikram edildi.

Toplantıda milletvekilleri 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken, saha çalışmaları sırasındaki izlenimlerini, şikayet ve önerilerini aktardılar.

“Çok fazla tekrar yaşanıyor”

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin oy kaybının nedenlerini dile getiren milletvekilleri oy kaybının tek nedeninin; ekonomik şartlar olmadığını, parti politikalarının da bu süreçte etkili olduğu görüşleri aktarıldı.

Milletvekilleri aday belirleme sürecinde yaşanan hataları sıralarken, parti kadrolarında aynı isimlerin uzun yıllar görevde kalmalarını eleştirdiler ve “çok fazla tekrar yaşanıyor” dediler. Milletvekilleri seçim sonrası değişimin gecikmeden yapılmasına dikkat çekerek, “Mesele isimler değil, politika. Siyaset biçimi. Değişim isimlerle sınırlı kalırsa yol alamayız; politika, iş yapış biçimi değişmeli, siyasi söylemlerimiz değişmeli” talepleri dile getirildi.

“Aday belirleme sürecine sert eleştiri”

31 Mart yerel seçimlerinde aday belirleme sürecini de sert bir dille eleştiren milletvekilleri, “Adaylar pek çok yerde etkisini gösteremedi. Aday belirleme sistemi değişmeli ve şeffaf olmalı. Kurumsal bir çerçeveye oturtulmalı. Birçok yerde aday tercihi nedeniyle kayıplar yaşandı. Teşkilatların aday konusundaki talepleri dikkate alınmadı” değerlendirmesinde bulundu. Milletvekilleri, AK Parti seçmeninin sandığa gitmediğini ama başka partiye de oy vermediğine işaret ederek, “Seçmenimiz merhametli, vicdanlı çıktı” yorumlarını yaptılar.

“Çok çalıştık ama hedef yine biz olduk”

Toplantıda bazı milletvekilleri, seçim süreci ve sonrasında sürekli milletvekillerinin hedef alındığını ve eleştirildiğini dile getirerek, “Sadece seçim sürecinde değil, seçim bölgelerimizde sürekli çalışıyoruz. Son seçimlerde de bölgemizde en ücra yerlere gittik. Hem seçim sürecinde hem sonrasında en kolay suçlanan yine biz olduk. Hedef tahtasına konulduk. Milletvekilleri en kolay suçlanacak kesim oluyor. Seçim yenilgisi nedeniyle varsa bir kabahat en az kabahatli olan milletvekilleri. Kampanyanın parçası değiliz, aday belirleme süreçlerinde yokuz. Etkili değiliz” diye aktardılar.