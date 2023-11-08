AK Partili Yazıcı'dan Yargıtay'ın AYM üyelerine suç duyurusu kararına tepki

Heyeti Yazıcı, X sosyal medya sitesi üzerinden Yargıtay'ın Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararını tanımamasını değerlendirdi.



Yazıcı, şu mesajı paylaştı:

"Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez."

Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez. — Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) November 8, 2023

Yargıtay 3. Ceza Dairesi bu akşam, AYM'nin Can Atalay hakkında aldığı "hak ihlali" kararı nedeniyle Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.