AK Parti’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz kimdir?

Haliç Kongre Merkezi’nde AK Parti tarafından bugün yapılan aday tanıtım toplantısında, 31 Mart yerel seçimleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı açıklandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de mevcut başkan Yücel Yılmaz'ı aday göstedi. 2019’dan beri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Yücel Yılmaz kimdir?

Yücel Yılmaz kimdir?

1975 doğumlu, evli ve biri kız, ikisi erkek, üç çocuk babası olan Yücel Yılmaz, eğitimini Balıkesir’de tamamladıktan sonra Eskişehir’de üniversite eğitimi aldı. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yaptı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İktisat ve Ticaret Politikası Yüksek Lisansı'nı tamamlayan Yücel Yılmaz, askerlik hizmetini Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nde Asteğmen olarak tamamladı.

Halen Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren Yabancı Dil Okulları’nı kuran Yücel Yılmaz ticari hayatına başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği de yaptı.

Yücel Yılmaz; Balıkesir Ticaret Odası’nda iki dönem meclis üyeliği, bir dönem de Meclis Başkanlığı yaptı. Karesi Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı olmasının ardından Ticaret Odası Meclis Başkanlığı ve dernek üyeliklerini bırakan Yücel Yılmaz, Mart 2014 yerel seçimlerinde Karesi Belediye Başkanı seçildi.

Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Yılmaz, aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürütmektedir.