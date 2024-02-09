AK Parti'nin Kars adayları belli oldu
Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti’nin Kars ilçe belediye başkan adayları belirlendi.
Kars’ta AK Parti’nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde ilçe belediye başkan adayları belirlendi.
Kars merkezde Cumhur İttifakı Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger’e destek veren AK Parti, Akyaka'da Ergüder Toptaş, Arpaçay'da Zeki Elma, Digor'da Nebi Kerenciler, Kağızman'da Nuri Turan, Sarıkamış'ta Medeni Çetinkaya, Selim'de Coşkun Altun, Susuz'da Murat Uray, Digor Dağpınar Beldesi’nde ise Ömer Vargün ile seçime girecek.
AK Parti’nin Kars’ta 7 ilçe ve 1 belde de adaylarının belirlemesi sonrasında adaylar da seçim çalışmalarına başladı.