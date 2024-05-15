Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD duyurdu. Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı bilgiye göre, saat 12.42'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6.61 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 15, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-05-15
Saat:12:42:33 TSİ
Enlem:34.15028 N
Boylam:26.11194 E
Derinlik:6.61 km
Detay:https://t.co/TKT6UWbGck@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi