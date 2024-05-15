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Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD duyurdu. Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı bilgiye göre, saat 12.42'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.61 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.