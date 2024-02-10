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Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Akdeniz'de deprem
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Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 17.32'de yaşanan depremin derinliği 86.9 kilometre.

Akdeniz açıklarında bugün saat 17.32 sularında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre yaşanan depremin derinliği 86.9 kilometre.