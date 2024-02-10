Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 17.32'de yaşanan depremin derinliği 86.9 kilometre.
Akdeniz açıklarında bugün saat 17.32 sularında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre yaşanan depremin derinliği 86.9 kilometre.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 10, 2024
AKDENIZ https://t.co/TZSqmc5xqC
10.02.2024, 17:32:19 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 86.9 km#Kandilli