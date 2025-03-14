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Akın Gürlek’e ‘seyyar giyotin’ diyen Özgür Özel tazminat ödeyecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ‘seyyar giyotin’ ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Gürlek’e manevi tazminat ödemesine karar verildi. Özel, 480 bin lira manevi tazminat ödeyecek.

Haber Merkezi
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Akın Gürlek’e ‘seyyar giyotin’ diyen Özgür Özel tazminat ödeyecek
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 6 ayrı grup toplantısında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik 'seyyar giyotin' ifadesini kullanmıştı. Başsavcı Akın Gürlek'in avukatı aracılığıyla Özel'e yönelik İstanbul Hukuk Mahkemesi'nde açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.

Özel 480 bin lira manevi tazminat ödeyecek

Sabah gazetesinin haberine göre mahkeme Özel'in, 6 ayrı grup toplantısında yaptığı konuşmalar neticesinde dosya başı 80 bin lira olmak üzere işlenmiş yasal faizi hariç toplamda 480 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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