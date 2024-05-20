Akıncı İHA, İran üzerinde kayıp helikopteri arıyor

Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) Akıncı, Reisi'nin helikopterini arıyor.

Gece görüş özelliği ve termal kameralarla donatılmış Akıncı, Flight Radar uygulamasında en çok izlenen uçuşlardan biri oldu. Akıncı'nın uçuşunu 100 binden fazla kişi online olarak izledi.

Akıncı, Erçek yakınlarından havalandı ve Türkiye hava sahasını geçerek İran hava sahasına girdi. Bölgede olumsuz hava koşulları ve sis etkili olurken, Akıncı'nın termal özellikleriyle olumsuz hava koşullarına karşı avantaj sağlıyor.

Temel Uçuş Özellikleri

40,000 feet uçuş irtifa

24 saat havada kalış süresi

Çift yedekli satcom + çift yedekli los (250 km)

Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi

Yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği

GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özelliği

Gelişmiş özellikleri şunlar

Tam otomatik seyir ve rota takibi

Dahili sensör fizyonu destekli hassas otomatik kalkış ve iniş özelliği

Tam otomatik taksi ve park özelliği

Yarı otonom uçuş modları desteği

Hata toleranslı ve 3 yedekli sensör füzyonu uygulaması

Çapraz yedekli yki sistemi

Özgün yedekli servo aktüatör birimleri

Özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri

Teknik özellikler

Haberleşme menzili: çift yedekli satcom + çift yedekli los (250 km)

kalkış ve iniş: pist (otomatik)

Max kalkış ağırlığı: 5,500 kg

Operasyonel irtifa: 40,000

Uçuş süresi: 24 saat

Faydalı yük taşıma kapasitesi: 1.350 kg

Kanat açıklığı: 20 mt.

Boy: 12.2 mt.

İtki tipi: 2x750 hp