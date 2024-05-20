Akıncı İHA, İran üzerinde kayıp helikopteri arıyor
Türkiye'nin İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopteri araması için gönderdiği insansız hava aracı Akıncı İHA, İran hava sahasına girerek arama faaliyetlerinde bulunuyor.
Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) Akıncı, Reisi'nin helikopterini arıyor.
Gece görüş özelliği ve termal kameralarla donatılmış Akıncı, Flight Radar uygulamasında en çok izlenen uçuşlardan biri oldu. Akıncı'nın uçuşunu 100 binden fazla kişi online olarak izledi.
Akıncı, Erçek yakınlarından havalandı ve Türkiye hava sahasını geçerek İran hava sahasına girdi. Bölgede olumsuz hava koşulları ve sis etkili olurken, Akıncı'nın termal özellikleriyle olumsuz hava koşullarına karşı avantaj sağlıyor.
Temel Uçuş Özellikleri
40,000 feet uçuş irtifa
24 saat havada kalış süresi
Çift yedekli satcom + çift yedekli los (250 km)
Tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi
Yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği
GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özelliği
Gelişmiş özellikleri şunlar
Tam otomatik seyir ve rota takibi
Dahili sensör fizyonu destekli hassas otomatik kalkış ve iniş özelliği
Tam otomatik taksi ve park özelliği
Yarı otonom uçuş modları desteği
Hata toleranslı ve 3 yedekli sensör füzyonu uygulaması
Çapraz yedekli yki sistemi
Özgün yedekli servo aktüatör birimleri
Özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri
Teknik özellikler
Haberleşme menzili: çift yedekli satcom + çift yedekli los (250 km)
kalkış ve iniş: pist (otomatik)
Max kalkış ağırlığı: 5,500 kg
Operasyonel irtifa: 40,000
Uçuş süresi: 24 saat
Faydalı yük taşıma kapasitesi: 1.350 kg
Kanat açıklığı: 20 mt.
Boy: 12.2 mt.
İtki tipi: 2x750 hp