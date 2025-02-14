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Aksaray tramvay istasyonu 1 ay süreyle tek yönlü olarak kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih'te yapılacak seyir terası çalışması nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Aksaray istasyonunun, Kabataş istikametinde 16 Şubat-15 Mart tarihleri arasında işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Aksaray tramvay istasyonu 1 ay süreyle tek yönlü olarak kapatılacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ordu Caddesi ve Çevresi Yayalaştırma Projesi kapsamında Aksaray Meydan Köprüsü'ne seyir terası yapılacağı kaydedildi.

Yeşil alanları ve kent mobilyalarıyla yenilenecek olan Aksaray'ın, dinlenme ve buluşma alanı haline geleceği aktarılan açıklamada, "Proje kapsamında T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ulaşım düzenlemesi yapılacak. 16 Şubat'tan itibaren çalışmalar süresince Aksaray istasyonunun Kabataş yönü peronu, 15 Mart'a kadar işletmeye kapalı olacak. Ancak diğer duraklar ve Bağcılar yönü çalışmadan etkilenmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

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