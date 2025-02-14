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Banu Parlak davasında Dilan ve Engin Polat çiftine beraat

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ‘azmettirme’ suçundan tutuksuz yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile Sezgin Polat’ın delil yetersizliğinden beraatlerine hükmetti.

Haber Merkezi
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Banu Parlak davasında Dilan ve Engin Polat çiftine beraat
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Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Banu Parlak’ın iş yerlerinin kurşunlatılmasına ilişkin davada karar duruşması bugün görüldü.

Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis soruşturmalarıyla gündeme gelen Polat ailesi, bu davada azmettiricilikle suçlanıyordu.

Anlaşmazlık yaşadıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezini, 100 bin lira karşılığında Daltonlar çetesine kurşunlattığı iddia edilen Polatların, 5 yıla kadar hapisleri isteniyordu.

 Motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı

Banu Parlak’ın Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkezi, 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.

Yargılama devam ederken Banu Parlak, Polat ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmişti.

5 yıl hapis cezası istenmişti

Davaya ilişkin son duruşmada, Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın azmettirme suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Bugün karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat’ın delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

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