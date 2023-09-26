Akşener'den AYM'ye bireysel başvuru

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hakkında FETÖ suçlamasıyla başlatılan ve 4'ü gizli olmak üzere 7 yıl sürdükten sonra takipsizlik kararı verilen soruşturmada haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

Konuya ilişkin İYİ Parti tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından isimsiz ihbarlar dikkate alınarak başlatılan ve sonradan eli kanlı PKK terör örgütü üyeliğinden yargılandığı ve itirafçı olduğu için hakkında beraat kararı verildiği ortaya çıkan bir ‘gizli tanığın’ ithamlarına dayanılarak yürütülen soruşturmada, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi öncesi Mayıs 2019’da gizlilik kararı verilmiş ve soruşturma, 22 Ağustos 2023 tarihinde takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştı.” denildi.

Açıklamaya göre; soruşturma sürecini başından itibaren Meral Akşener’in avukatı olarak takip eden İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, avukatlar tarafından yapılan bireysel başvuruda gizlilik kararı alındıktan sonra kısa bir süre içinde dosyaya ilişkin tüm bilgilere savcılık tarafından ulaşıldığını, yaklaşık son dört yıllık sürede dosyada hiçbir işlem yapılmadığını kaydetti. Poyraz, Akşener’in Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen ‘Adil Yargılanma Hakkının, Kendisine Yöneltilen Suçlamanın Nedeninden ve Niteliğinden Haberdar Olma Hakkının, Makul Sürede Yargılanma Hakkının Ve Lekelenmeme Hakkının’ ihlal edildiğini belirtti.

Açıklamada, müvekkillerinin Anayasa’da düzenlenen haklarının ihlal edildiğinin tespitini talep eden Akşener’in avukatlarının ayrıca bu süreçte uğramış olduğu saldırılar sebebiyle 5 milyon lira manevi tazminat talebinde de bulunduğu, bu tazminata hükmedilmesi durumunda tüm tutarın şehit ailelerine verileceğini de dilekçede açıkça belirttikleri kaydedildi.