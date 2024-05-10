Aldatılan kadının intikamı: Kocasının ve sevgilisinin kaldığı eve el bombası attırdı

Batman'da yaşayan ve güvenlik görevlisi olarak çalışan Necati Y, eşi Fadik Y. ve çocuklarıyla birlikte tayininin çıktığı Ankara'ya taşındı. Necati Y, Batman'da görev yaptığı sırada arazide bulduğu 4 el bombasını da eşyaları ile birlikte Ankara'ya getirdi.

Sabah'ın haberine göre Necati Y., Ankara'ya taşındıktan bir süre sonra eşini aldatmaya başladı. Fadik Y.'nin bu ilişkileri öğrenmesi nedeniyle evliliklerinde şiddetli geçimsizlik patlak verdi. Necati Y. evi terk ederek tek başına evi tuttu. Kocasının başka kadınlarla gününü gün etmesinden rahatsızlık duyan Fadik Y., kocasına büyük bir ders vermek istedi.

Evde bulunan 4 el bombasını verdi

Bunun için de kızı Yasemin Y'nin erkek arkadaşının akrabası olan Ahmet A.'ya, kocasının kendisini aldattığını ve eşini korkutup eve döndürmek istediğini söyledi. Evde bulunan 4 el bombasını Ahmet A.'ya veren Fadik Y, el bombalarını kocasının yaşadığı eve atmasını istedi. Fadik Y., Ahmet A.'nın el bombalarını atması karşılığında kolundaki bilezikleri verdi.

El bombasını bacadan attı

Ahmet A., Fadik Y.'nin teklifini kabul etti. Yasemin Y. ise babasının yaşadığı evi öğrenip Ahmet A'ya gösterdi. Birkaç yıl önce Necati Y.'nin yaşadığı eve önce birini sorma bahanesiyle giden Ahmet A, akşam bir bakkaldan Necati Y'nin evini arayıp evde olduğundan emin olunca, yanında getirdiği 4 el bombasından birinin pimini çekerek evin bacasından içeri attı. El bombasının patlamasıyla Necati Y. ve evde bulunan bir kadın arkadaşı yaralandı. Patlamanın ardından olay yerinden kaçan Ahmet A. geri kalan 3 el bombasını da yanına alarak evine sakladı.

Necati Y. şikayetçi olmadı, kamu davası açıldı

Tedavinin ardından taburcu olan Necati Y., eşi Fadik Y.'den şikayetçi olmadı. Ahmet A. hakkında ise kamu davası açıldı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ahmet A., kasten öldürmeye teşebbüs, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması suçlarından 10 yıl hapis cezası aldı. İlk derece mahkemesinin kararına itiraz edilmesi sonucu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce yapılan istinaf incelemesinde; sanık hakkında tasarlayarak ve bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yeniden hüküm kurulurken, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması suçundan kurulan hükmün ise onanmasına karar verildi.