Aleyna Dalveren gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından para saçarak dans ettiği ve belinde taşıdığı silahı lüks bir otomobilin üzerine koyduğu anlara ait video paylaşan sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren hakkında görüntünün ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Dalveren’in adresine ve iki iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda bin 200 dolar, 250 avro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 Euro nakit para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe, 2 adet sahte olabileceği değerlendirilen APP plaka, 2 dijital materyal ele geçirildi. Dalveren’in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.